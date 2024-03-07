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İYİ Parti lideri Meral Akşener CHP’yi seçmene şikayet etti: Çok bağırıyorlar bize

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.03.2024 09:39
Güncelleme:07.03.2024 09:39
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara'dan sonra rotayı İstanbul'a çevirdi. Gün boyunca esnaf ziyaretindeydi. Gündeminde CHP vardı ve eski ortağını seçmene şikayet etti.
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