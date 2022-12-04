04 Aralık 2022, Pazar
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İYİ Parti kongresinde yumruklar havada uçuştu! Parti üyeleri birbirine girdi
İYİ Parti Rize Merkez İlçe Kongresinde kongre salonunda çıkan kavgada ortalık karışırken yumruklar havada uçuştu. Sakın olun çağrılarına kulak asmayan partililer birbirine girerken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. İşte o görüntüler...