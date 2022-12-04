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İYİ Parti kongresinde yumruklar havada uçuştu! Parti üyeleri birbirine girdi

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Giriş: 04.12.2022 20:19
İYİ Parti Rize Merkez İlçe Kongresinde kongre salonunda çıkan kavgada ortalık karışırken yumruklar havada uçuştu. Sakın olun çağrılarına kulak asmayan partililer birbirine girerken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. İşte o görüntüler...
İYİ Parti kongresinde yumruklar havada uçuştu!
İYİ Parti kongresinde yumruklar havada uçuştu!
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