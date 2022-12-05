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İYİ Parti kongresinde yumruk yumruğa kavga! Polis araya girdi

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Giriş: 05.12.2022 10:35
İYİ Parti Rize İlçe Kongresi’nde tekme ve yumruklar konuştu. Kongre salonu bir anda karıştı, partililer birbirilerine saldırdı. Kongre alanı dışına taşan kavgayı polis ayırdı. Darp edilen İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik hastaneye kaldırıldı.
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