İYİ Parti istifalarla ilgili CHP’yi işaret etti! Zorlu: “Bunun adı operasyon siyasetidir”

İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu son dönemde yaşanan istifalarla ilgili CHP'yi işaret etti. ''Bunun adı operasyon siyasetidir'' dedi. Ayrıca aday belirme sürecinin devam ettiği İYİ Parti'de önce İstanbul adayının en son da Ankara adayının açıklanacağı öğrenildi.

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