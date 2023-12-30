İYİ Parti ile Mansur Yavaş arasında ipler koptu: Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım: Haramzadeleri milletimize havale ediyoruz

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’a sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile ağır sözler sarf etti. Yener Yıldırım, ““Belediyelerin imkanlarını kullanarak Karun gibi zenginleşen haramzadeleri milletimize havale ediyoruz” dedi.

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