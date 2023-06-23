İYİ Parti ile CHP arasında sert restleşme! Meral Akşener'in A takımı yerel seçimler öncesi pozisyon aldı

Mayıs ayındaki seçimlerin ardından hezimet yaşayan muhalefet cephesi, adeta darmadağın oldu. CHP içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında koltuk savaşı başlarken; İmamoğlu'nu destekleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de rest çekerek kurmaylarına "ittifak yokmuş gibi hareket edin" talimatını verdi. İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Turhan Çöez de yerel seçimlerden önce CHP'ye üstü kapalı şekilde "size ihtiyaç yok" mesajı gönderdi.

Türkiye, 28 Mayıs'ta kader seçimini geride bıraktı. Milli irade 'istikrar' diyerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. Meclis'te de Cumhur İttifakı çoğunluğu elde etti.

Seçim sonrası 8'li koalisyon bileşenlerinde kriz baş gösterdi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, defaatle 'değişim' çağrısı yapıp "Gerekirse genel başkan da değişmeli" diyerek Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz dikti. Bununla da yetinmeyen İmamoğlu, "Seçim kaybetme tecrübem yok" sözleriyle Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdi.

Kılıçdaroğlu ise "Ben asla ve asla bu halkın İstanbulluların oyu ile alınmış belediyeyi AK Parti'ye teslim edemem. Bunu kabul edemem" diyerek İmamoğlu'nun görevine devam edeceğini vurguladı. Öte yandan CHP ve İYİ Parti arasında da ipler kopma noktasına geldi.





KILIÇDAROĞLU'NDAN 'İYİ' REST: İTTİFAK YOKMUŞ GİBİ ÇALIŞIN

Meral Akşener'in 'İmamoğlu' , İYİ Parti'nin de 'CHP'siz yerel seçim' planı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu pozisyon aldı. Daha evvelden söylediği 16'lı masa çıkışına İYİ Parti kadrolarından gelen tepkiler üzerine Kılıçdaroğlu, "6 değil, 16 değil 26'lı masa kurarım gerekirse. Ne var bunda?" diyerek rest çekti.



"Bütün belediye başkanı arkadaşlarımız ittifak yokmuş gibi çalışmaya başlamalılar" diyen CHP lideri, ittifakın dağıldığını resmen ilan etti. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Meral Akşener'in A Takımı'ndan çarpıcı bir çıkış geldi. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, kongreden hemen sonra İYİ Parti'nin tam kadro sahada olacağını duyurdu.

MERAL AKŞENER KENDİNİ YOLLARA VURACAK

Çömez, "Kurultaydan sonra İYİ Parti ilgi odağı haline gelecek. Kongre planlı bir kongre. Özellikle bu tarihe seçildi. Kongrenin tamamlanmasıyla beraber pazar gününden itibaren biz sahada olacağız. Gece gündüz hepimiz seçim bölgelerinde, tüm Türkiye'de siyaset yapacağız. Sayın genel başkanımız da aynı şekilde illeri dolaşarak yeniden Türkiye'yi siyaset atmosferinde temsil etmek adına bir çaba içerisinde olacak" ifadelerini kullandı.

YEREL SEÇİMLERDE MAKSİMUM OY MAKSİMUM BELEDİYE MOTTOSU

28 Mayıs'taki hezimet sonrası ciddi geri bildirimler aldıklarını ve bunların üzerinde çalıştıklarını ifade eden Akşener'in başdanışmanı yerel seçimleri 'önemli bir eşik' diye tanımladı.



Türkiye'nin lider partisi olup iktidara yürüme hayalleri kurduklarını dile getiren Turhan Çömez, "Yerel seçimlerde maksimum oy ve maksimum belediye ile temsil edilebilmek ve genel seçimlere öyle gidebilmek kararlılığımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

"BİZİM DE TALEP EDECEĞİMİZ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ OLACAK"

CHP ve diğer masa paydaşlarıyla yürütülen ittifakla ilgili "Hatalar oldu, yanlışlar oldu. Ders çıkarmamız gereken süreçler oldu. 'Keşke öyle olmasaydı' dediğimiz anlar da oldu" yorumunda bulunan Çömez, yerel seçimlerde aleni bir şekilde büyükşehir talep edeceklerini dile getirdi.



Şu ifadeleri kullandı;

O gün geldiğiniz bizim de şüphesiz talep edeceğimiz büyükşehir belediyeleri olacaktır. En doğru siyasal kararı vereceğiz bundan kimsenin şüphesi olmasın.



Millete umut olacağız, heyecan olacağız ve bir iktidar yolculuğu yapacağız. Kimse umutsuz olmasın. Bütün gücümüzlü çalışacağız, hem umut olacağız hem de çözüm olacağız Türkiye'ye...