05 Aralık 2023, Salı
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İYİ Parti ile CHP arasında Meclis odasında at pazarlığı! Turhan Çömez itiraf etti: Yerel seçimlerde iki taraf da ne istedi?
Yerel seçimlere 120 günden az bir süre kala CHP ile İYİ Parti arasında tansiyon daha da yükseldi. İYİ Parti'nin GİK'te yapılan oylama sonrası seçimlere tek başına girme kararı, CHP'de soğuk duş etkisi yarattı. İttifak konusunda anlaşma sağlanamamasının nedeni, Akşener'in "ilkeli tutumu" yerine inada dönen pazarlık olduğu konuşulurken,