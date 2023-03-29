İYİ Parti ikiye mi bölündü? İYİ Parti'de istifa dalgası başlar mı? A Haber'de sert sözler: Tatlı su milliyetçileri

6’lı koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile görüşüp pazarlık yapması sonrası İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu “Vebale ortak olmayacağım” dediği açıklamasından birkaç gün sonra partisinden istifa etti. Kumar masası diye tabir ettiği masaya geri dönen Meral Akşener ise Yavuz Ağıralioğu ile bugün yapılacak görüşmeyi iptal etti. Peki bu yaşananlar ne anlama geliyor? İYİ Parti ikiye mi bölündü? İYİ Parti'de istifa dalgası başlar mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci Güngör Yavuzaslan ve Avukat Serkan Toper değerlendirdi.

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