İYİ Parti GİK toplanıyor! İYİ Parti masadan kalkıyor mu? Meral Akşener çoklu aday mı önerecek?

6'lı koalisyon 12. toplantısında da cumhurbaşkanı adayında uzlaşamadı. Ortak aday için açıklama yapıldı ancak isim açıklanamadı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener toplantıda alınan kararları görüşmek üzere partisinin Genel İdare Kurulu'nu topluyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş o noktadan gelişmeleri aktardı.

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