13 Eylül 2023, Çarşamba
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İYİ Parti Genel İdare Kurulu toplanıyor
İYİ Parti Genel İdare Kurulu, yerel seçim gündemiyle toplanacak. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in daha önce yaptığı "seçime ittifaksız girileceğine" dair açıklaması masaya yatırılacak. Toplantının ardından partinin yerel seçimlerdeki politikasına ilişkin kesin karar verilecek.