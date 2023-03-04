İYİ Parti Genel Başkanvekili Dervişoğlu duyurdu! Meral Akşener pazartesi günkü koalisyon toplantısına katılacak mı?

14 Mayıs'taki 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yolunda 6'lı koalisyon ağır yara aldı. Adaylık konusunda farklı isimlerin öne çıktığı masada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ABB Başkanı Yavaş ve İBB Başkanı İmamoğlu'nu adaylık için diretmesi krizi tırmandırdı. Masanın diğer 5 ortağı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu aday olarak öne çıkarmıştı. Akşener'in rest çekmesi ve masadan ayrılması ardından 5'li koalisyon toplantı kararı aldı. Toplantı sürerken merakla beklenen “Meral Akşener pazartesi günkü koalisyon toplantısına katılacak mı?” soruna yanıt İYİ Parti Genel Başkanvekili Dervişoğlu'dan geldi. Dervişoğlu Meral Akşener'in 6 Mart'taki toplantıya katılmayacağını açıkladı.