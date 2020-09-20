İyi Parti Genel Başkanlığına Meral Akşener yeniden seçildi

Son dakika haberleri... İyi Parti'nin 2. Olağan Kurultayı'nda Meral Akşener, yeniden genel başkan seçildi. Peki kongrede neler yaşandı? Akşener, kurultayda yaptığı konuşmada İstanbul Sözleşmesi için ne vaat etti? Türk Tabipler Birliği için neler söyledi? A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında sıcak gelişmelerin detaylarını aktardı.

Ankara Altınpark'ta yapılan kurultayda genel başkanlık için oy verme işlemi saat 13.30'da tamamlandı.

Oyların tasnifi ve sayılmasının ardından İlçe Seçim Kurulu yetkilisi sonuçları açıkladı.

Buna göre, seçime tek aday olarak katılan Akşener, oy kullanan 1289 delegeden 1289'unun oyunu alarak, yeniden genel başkan seçildi.

İYİ Parti'nin toplam kayıtlı 1379 delegesi bulunuyor.

Akşener, kurultayda yaptığı konuşmada İstanbul Sözleşmesi için ne vaat etti? Türk Tabipler Birliği için neler söyledi? A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında sıcak gelişmelerin detaylarını aktardı.