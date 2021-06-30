İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Kanal İstanbul'u durduracağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında, "Kanal İstanbul için avuç ovuşturan finans kuruluşlarını, müteahhitlik firmalarını bir kez daha uyarıyorum. Bu parayı bizzat Recep Tayyip Erdoğan'dan isteyeceksiniz. Bizden kapik işlemez." ifadelerini kullanarak tehditlerini sürdürdü ve yatırımların önünü keseceğinin sinyali verdi.