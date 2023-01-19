İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başörtüsü çelişkisi

Meral Akşener, partisinin grup toplantısında AK Partinin başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifini değerlendirirken 28 Şubat dönemini hatırlattı. Darbecilerin karşısında olduğunu söyledi. Ancak; 28 Şubat kararlarını uygulayan Akşener'den başkası değildi. Akşener; cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da üstü kapalı yine İmamoğlu ve Yavaş'ı işaret etti.

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