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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başörtüsü çelişkisi

A Haber
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Giriş: 19.01.2023 13:18
Meral Akşener, partisinin grup toplantısında AK Partinin başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifini değerlendirirken 28 Şubat dönemini hatırlattı. Darbecilerin karşısında olduğunu söyledi. Ancak; 28 Şubat kararlarını uygulayan Akşener'den başkası değildi. Akşener; cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da üstü kapalı yine İmamoğlu ve Yavaş'ı işaret etti.
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