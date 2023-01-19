19 Ocak 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başörtüsü çelişkisi
Meral Akşener, partisinin grup toplantısında AK Partinin başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifini değerlendirirken 28 Şubat dönemini hatırlattı. Darbecilerin karşısında olduğunu söyledi. Ancak; 28 Şubat kararlarını uygulayan Akşener'den başkası değildi. Akşener; cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da üstü kapalı yine İmamoğlu ve Yavaş'ı işaret etti.