İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i tehdit eden CHP'li Yaşar Okuyan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü! Elindeki dosya dikkat çekti

CHP ve İYİ Parti arasındaki çatlak her geçen gün büyürken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i tehdit eden Yaşar Okuyan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. "Akşener ile ilgili ben ve benim neslin elinde belgeler ve dosyalar var" diyen Okuyan'ın Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede elindeki dosya dikkat çekti. Akıllara "Dosyaları getirdi mi?" sorusu geldi.