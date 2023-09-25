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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

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Giriş: 25.09.2023 10:25
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, viral enfeksiyon nedeniyle hastanede müşahede altına alındı. Eskişehir programını iptal eden Meral Aşener'in tedavisinin bir süre daha hastanede devam edeceği belirtildi.
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