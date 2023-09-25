İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, viral enfeksiyon nedeniyle hastanede müşahede altına alındı. Eskişehir programını iptal eden Meral Aşener'in tedavisinin bir süre daha hastanede devam edeceği belirtildi.

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