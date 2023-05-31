İYİ Parti faturayı Kılıçdaroğlu’na kesti! Akşener’de Kılıçdaroğlu’na tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından İYİ Parti'de kazan kaynamaya başladı. Genel Başkan Meral Akşener'in liderliği sorgulanıyor. Öyle ki Akşener'e muhalif ekip İstanbul'da bir toplantı yapacak. 24-25 Haziran'daki kurultayda da Akşener'in karşısına bir adayın çıkabileceği konuşuluyor. İşte kulislere yansıyanlar...

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