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İYİ Parti dağılıyor mu? Partide kalan 34 vekilden 15’i daha mı ayrılacak?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 28.06.2024 13:50
İYİ Parti’nin seçimden sonraki istifalarla milletvekili sayısı 44'ten 34'e düştü. Partide kalan 34 vekilden 15'inin daha ayrılacağı konuşuluyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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