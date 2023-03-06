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İYİ Parti, CHP’yi ifşa etti! Desteğin arkasında pazarlık

A Haber
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Giriş: 06.03.2023 11:00
5'li koalisyonun saadet partisi ev sahipliğinde bugün yapacağı toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı resmen ilan edilecek. Ancak 5 partinin bir arada olma nedeninin Kemal Kılıçdaroğlu'nun vadettiği 54 Milletvekili olduğu iddiası da gündeme bomba gibi düştü. Pazarlığı iyi parti ifşa etti.
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