İYİ Parti - CHP kavgası giderek büyüyor! Canlı yayında birbirlerine girdiler

14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerden hezimetle ayrılan 8'li koalisyonda kavga devam ediyor. İYİ Partili kurmaylar 'müstakil seçim' hazırlıklarına başlarken, Akşener 26 Ağustos'ta CHP ile ipleri koparmaya hazırlık yapıyor. Öte yandan CHP'li Gaye Usluer ile İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez canlı yayında birbirine girdi.