13 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İYİ Parti - CHP kavgası giderek büyüyor! Canlı yayında birbirlerine girdiler

İYİ Parti - CHP kavgası giderek büyüyor! Canlı yayında birbirlerine girdiler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.08.2023 13:08
14-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerden hezimetle ayrılan 8'li koalisyonda kavga devam ediyor. İYİ Partili kurmaylar 'müstakil seçim' hazırlıklarına başlarken, Akşener 26 Ağustos'ta CHP ile ipleri koparmaya hazırlık yapıyor. Öte yandan CHP'li Gaye Usluer ile İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez canlı yayında birbirine girdi.
İYİ Parti - CHP kavgası giderek büyüyor!
İYİ Parti - CHP kavgası giderek büyüyor!
İmamoğlu ve Özel, Kılıçdaroğlu’na karşı
İmamoğlu ve Özel, Kılıçdaroğlu'na karşı
CHP’li isimden İmamoğlu itirafı
CHP'li isimden İmamoğlu itirafı
İstanbul ve Ankara kaydebilecek
"İstanbul ve Ankara kaydebilecek"
Yavaş indirim yapacağım dedi ’bindirim’ yaptı!
Yavaş "indirim yapacağım" dedi 'bindirim' yaptı!
Yerli ve milli roket Sonda’nın fırlatma testi!
Yerli ve milli roket Sonda'nın fırlatma testi!
Başkan Erdoğan Hacı Bektaş Veli’yi andı!
Başkan Erdoğan Hacı Bektaş Veli'yi andı!
Ankara’da Mansur Yavaş yönetiminin 4.5 yılı
Ankara'da Mansur Yavaş yönetiminin 4.5 yılı
MHP’den İYİ Parti’nin yanıtı sonrası flaş açıklama
MHP'den İYİ Parti'nin yanıtı sonrası flaş açıklama
Turuncu kategorideki PKK’lı öldürüldü
Turuncu kategorideki PKK'lı öldürüldü
Yaşar Güler’den A Haber’e özel açıklamalar
Yaşar Güler’den A Haber’e özel açıklamalar
FETÖ firarisi hakim yakalandı
FETÖ firarisi hakim yakalandı
Daha Fazla Video Göster