İYİ Parti CHP ile köprüleri attı! İYİ Parti’de istifalar sürüyor

Gözler, "ittifaksız yerel seçim" diyerek CHP'ye sırtını dönen İYİ Parti'nin belediye başkan adaylarında. Meral Akşener'in İstanbul ve Ankara için özel bir çalışma yürüttüğü konuşulurken adayların CHP geçmişi olmayanlardan seçileceği de iddia edildi. Akşener'in son hamlesi "CHP'yi tamamen sildi" yorumlarını beraberinde getirirken istifa furyasına katılan son il Samsun oldu. Partiden istifa eden 11 isim törenle AK Parti'ye geçti.

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