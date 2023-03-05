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İYİ Parti bundan sonra ne yapacak? Ankara'da olağanüstü hareketlilik yaşanıyor

A Haber
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Giriş: 05.03.2023 13:22
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday çıkışıyla başlayan kriz nedeniyle cuma gününden bu yana Ankara'da olağanüstü bir siyasi hareketlilik yaşanıyor. İYİ Parti Genel Merkezi'nde dün gün boyu geç saatlere kadar toplantı üstüne toplantı yapıldı. İYİ Parti kurmayları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatıldığını iddia ettiler, "Masadan kalkmadık, kaldırıldık" dediler. Koalisyon masası pazartesi yine bir araya gelecek. Meral Akşener pazartesi günü yapılacak liderler toplantısına katılmayacak. Peki İYİ Parti'nin masaya dönme ihtimali var mı? Ankara’dan son gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ta canlı yayında anlattı.  Geçiş süreci ile ilgili bilgilerin yarın toplantıdan sonra yapılacak yazılı açıklamada yer alacağını ifade eden İlter Yeşiltaş, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olduğunu ilan eden ifade yarın toplantında sonra yazılacak ortak metinde yer alacak ve kamuoyuna ilan edilecek. Aday yanıtım toplantısının da yarın yapılacak toplantıda belli olması bekleniyor. 5’li masanın yol haritası belli. Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı. Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde iddialar konuşulmaya başlandı. Meral Akşener’e aday olması için partiden büyük bir baskı vardı. Adaylık konusu henüz net değil bunun bir yorumdan ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Hukukçu Ersan Şen cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini söyledi. Meral Akşener bu konuda bir istişare yapacak. Kimin aday olacağı konusu önümüzdeki günlerde netleşecek.
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