İYİ Parti bundan sonra ne yapacak?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday çıkışıyla başlayan kriz nedeniyle cuma gününden bu yana Ankara'da olağanüstü bir siyasi hareketlilik yaşanıyor. 5'li koalisyon yarın saadet partisi ev sahipliğinde tekrar bir araya gelecek. 5’li koalisyon ve İYİ Parti'nin yol haritası ne olacak? Gelişmeler ve kulis bilgileri, Ankara'dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.