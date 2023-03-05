İYİ Parti bundan sonra ne yapacak?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday çıkışıyla başlayan kriz nedeniyle cuma gününden bu yana Ankara'da olağanüstü bir siyasi hareketlilik yaşanıyor. İYİ Parti Genel Merkezi'nde dün gün boyu geç saatlere kadar toplantı üstüne toplantı yapıldı. İYİ Parti'nin yol haritası ne olacak? Gelişmeleri ve kulis bilgilerini, Ankara’dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.