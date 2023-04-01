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İYİ Parti binasına kurşunun izi "lazer" ile sürüldü! Şüpheli adliyeye sevk edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.04.2023 12:13
İYİ Parti binasına isabet edilen kurşunların sırrı çözüldü. Polis ekiplerinin titizlikle yaptığı çalışmalarla birlikte, parti binasına isabet eden kurşunlar "lazer" yöntemi ile takip edildi. Polisin ateşi açan kişinin inşaat bekçisi M.E. olduğunu belirlemesinin ardından şahıs gözaltına alınırken, bugün adliyeye sevk edildi.
İYİ Parti binasına kurşunun izi lazer ile sürüldü
İYİ Parti binasına kurşunun izi "lazer" ile sürüldü
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