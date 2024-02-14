İYİ Parti Ankara aday tanıtım toplantısında kavga! Akşener'in önünde birbirlerine girdiler! Yoğun protesto...

Yerel seçimlere artık kısa bir süre kalırken İYİ Parti'de aday tanıtım toplantıları da tüm hızıyla devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Ankara'da yapılan aday tanıtım toplantısına katılırken partililer arasında kavga çıktı. Akşener'in önünde birbirine giren İYİ Partililer Etimesgut Belediye Başkan adayı Hilmi Özer'i "teşkilat istemiyor" diyerek protesto etti. İşte detaylar...