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İYİ Parti 3'e bölündü! İstifalar devam edecek mi?

A Haber
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Giriş: 19.11.2023 11:02
İstifalarla sarsılan İYİ Parti'de kriz büyüyor. İstifaların devam edeceği değerlendirilirken, parti üçe bölünmüş durumda.
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