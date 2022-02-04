04 Şubat 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İyi hal indirimi kalkıyor! Kravat takmak indirim nedeni olmayacak
Mahkemede kravat takanın cezasına iyi hal indirimi uygulanması sürekli tartışmalara yol açıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bu sürecin yakından takipçisi olacağını belirterek, "Boyun bükmeye ceza indirimi olmaması gerekir" dedi. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? Süreç nasıl işleyecek? Gelişmeleri hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.