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İyi hal indirimi kalkıyor! Kravat takmak indirim nedeni olmayacak

A Haber
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Giriş: 04.02.2022 15:56
Mahkemede kravat takanın cezasına iyi hal indirimi uygulanması sürekli tartışmalara yol açıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bu sürecin yakından takipçisi olacağını belirterek, "Boyun bükmeye ceza indirimi olmaması gerekir" dedi. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? Süreç nasıl işleyecek? Gelişmeleri hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
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