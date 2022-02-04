İyi hal indirimi kalkıyor! Kravat takmak indirim nedeni olmayacak

Mahkemede kravat takanın cezasına iyi hal indirimi uygulanması sürekli tartışmalara yol açıyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bu sürecin yakından takipçisi olacağını belirterek, "Boyun bükmeye ceza indirimi olmaması gerekir" dedi. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? Süreç nasıl işleyecek? Gelişmeleri hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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