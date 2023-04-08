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İttifak ve partilerin oy pusulasındaki yeri için kura çekilecek

A Haber
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Giriş: 08.04.2023 10:19
İttifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri için Yüksek Seçim Kurulu’nda bugün kura çekilecek. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu ayrıntıları aktardı.
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