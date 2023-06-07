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İtirafçı terörist Suriye'den Kandil'e PKK'lı taşındığını anlattı

A Haber
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Giriş: 07.06.2023 13:27
itirafçı olan terörist, ABD'nin helikopterle Suriye'den Irak'a PKK'lıları taşıdığını anlattı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ayrıntıları Diyarbakır'dan aktardı.
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