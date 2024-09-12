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İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan çarpıcı ifadeler! Narin ilişkiyi gördüğü için öldürülmüş olabilir…

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'dan çarpıcı ifadeler! Narin ilişkiyi gördüğü için öldürülmüş olabilir…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 01:45
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin gelişmeler A Haber’de açığa çıkıyor. 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in cinayete kurban gittiği belirlendi. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinde yeni detaylar ortaya çıktı. İtirafçı "Narin'in annesiyle amcanın ilişkisi olabilir ve Narin bu ilişkiyi gördüğü için öldürülmüş olabilme ihtimali var" ifadelerini kullandı.
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Narin ilişkiyi gördüğü için öldürülmüş olabilir…
"Narin ilişkiyi gördüğü için öldürülmüş olabilir…"
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