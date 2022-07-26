İtirafçı HDP'li Selahattin Demirtaş'ın yalanını çökertti!

Kobani olaylarıyla ilgili yargılandığı davada halkı sokağa çağırmak için kimseden talimat almadığı yalanını sürekli tekrarlayan Selahattin Demirtaş, tanık olarak dinlenen itirafçının ifadeleriyle köşeye sıkıştı. Gerçeklerle yüzleşmenin şokunu yaşayan Demirtaş, itirafçıya ‘Tamam, anladım Kerem bey, teşekkürler’ demek zorunda kaldı. Gökalp, duruşmada Selahattin Demirtaş'ın yüzüne Kandil, Zap ve Gara'da yaşananları da vurdu. Gökalp, elebaşı Duran Kalkan'ın Gara'da Kobani olaylarını yönettiğini itiraf etti.