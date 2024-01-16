İtfaiye aracı suya kapıldı! Dere taşkınına yardıma giden itfaiye aracı suya kapıldı

Son dakika haberleri… Balıkesir’de etkili olan sağanak yağış sonrası birçok işyeri ve evi su bastı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dere taşkınına yardıma giden itfaiye aracı sulara kapıldı. İşte o görüntüler.

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