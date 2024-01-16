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İtfaiye aracı suya kapıldı! Dere taşkınına yardıma giden itfaiye aracı suya kapıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.01.2024 12:42
Son dakika haberleri… Balıkesir’de etkili olan sağanak yağış sonrası birçok işyeri ve evi su bastı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dere taşkınına yardıma giden itfaiye aracı sulara kapıldı. İşte o görüntüler.
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