Çiftçi öfkesi bu kez İtalya'nın başkenti Roma'da... Çiftçiler Roma'nın simge meydanında tarım politikalarını protesto etti. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı o noktadan detayları aktardı. Çiftçilerin çarpıcı ifadeleri yaşananları gözler önüne serdi.

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