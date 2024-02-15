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İtalya'nın başkenti Roma'nın simge meydanında protesto! Çiftçilerden korkunç ifadeler  | A Haber bölgede

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 19:16
Çiftçi öfkesi bu kez İtalya'nın başkenti Roma'da... Çiftçiler Roma'nın simge meydanında tarım politikalarını protesto etti. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı o noktadan detayları aktardı. Çiftçilerin çarpıcı ifadeleri yaşananları gözler önüne serdi.
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