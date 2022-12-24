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İtalyan siyasetçiden Türkiye’ye mülteci övgüsü: Türkiye üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor

A Haber
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Giriş: 24.12.2022 10:52
İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Cirielli, A Haber'e konuştu. Türkiye'nin terörizmle mücadele ve yasadışı göç sorununda kendi üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını vurgulayan Cirielli, "Türkiye, İtalya için son derece önemli bir ülke" diye konuştu.
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