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İtalyan siyasetçi koronavirüsle ilgili A Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu
Çin'den sonra İtalya'da etkili olan yeni tip koronavirüs (corona virüs) dünyayı etkilemeye devam ediyor. A Haber'den yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan İtalyan siyasetçi Nicolo Cristaldi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cristaldi, "İtalya psikolojik olarak diz çöktü. Virüsle mücadelede yetersiz kaldı." dedi. Öte yandan İtalyan siyasetçi virüsle mücadele için evde kalmanın kritik önemine dikkati çekti ve Avrupa'da salgının merkezi haline gelen İtalya'daki son durumu da anlattı.
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