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İtalyan gazetesinden Türkiye ekonomisine övgü

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Giriş: 17.03.2021 13:53
Avrupa'nın önde gelen gazetelerinden İl Sole 24 Ore, Türkiye ekonomisinin pandemi dönemindeki performansına ilişkin dikkat çeken bir yazıya yer verdi. Roberto Bongiorni imzalı yazıda koronavirüs salgınının tüm dünyayı felç ettiği bir dönemde Türk ekonomisinin alınan kararlar neticesinde şaşırtan bir performans ortaya koyarak büyümeyi başardığına vurgu yapıldı. Yazıda "Bu dönemde birileri ekonomik büyümeden bahsetse saflıkla suçlanırdı, fakat Türkiye G20'de Çin'den sonra en çok büyüyen ikinci ülke oldu" ifadelerine yer verildi.
İtalyan gazetesinden Türkiye ekonomisine övgü
İtalyan gazetesinden Türkiye ekonomisine övgü
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