20 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İtalyan enerji devi Eni’den Eastmed yorum: Akdeniz’de Türkiye’siz proje olmaz

İtalyan enerji devi Eni’den Eastmed yorum: Akdeniz’de Türkiye’siz proje olmaz

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.05.2023 18:23
Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi saf dışı bırakmayı hedefleyen "Eastmed" enerji projesini, uzun aradan sonra yeniden gündeme getiren Rum kesimi ve İsrail'e, yanıt İtalya'dan geldi. İtalyan enerji devi Eni'nin CEO'su Descalzi, "Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'de Eastmed'in inşası imkansız" dedi. Türkiye'nin Libya ile 2019'da yaptığı deniz yetki anlaşmasının, bölgede dengeleri kalıcı olarak değiştirdiğini söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Talimat geldi teşkilat sahada
Talimat geldi teşkilat sahada
Hedeflendiği gibi 60 günde bitirildi
Hedeflendiği gibi 60 günde bitirildi
Depremzedelere hakarete sert tepki!
Depremzedelere hakarete sert tepki!
CHP’den Erdoğan pankartlarına saldırı!
CHP'den Erdoğan pankartlarına saldırı!
PKK elebaşı Müslim’den Kılıçdaroğlu’na destek!
PKK elebaşı Müslim’den Kılıçdaroğlu’na destek!
28 Mayıs’ta bu densizlere cevabı verelim
"28 Mayıs'ta bu densizlere cevabı verelim"
Amsterdam Başkonsolosu A Haber’de
Amsterdam Başkonsolosu A Haber'de
Erdoğan’ı yeniden seçmek zorundayız
"Erdoğan'ı yeniden seçmek zorundayız"
Akdeniz’de Türkiye’siz proje olmaz
"Akdeniz’de Türkiye’siz proje olmaz"
Hesap şaştı! 39 vekil kaptırdı
Hesap şaştı! 39 vekil kaptırdı
Teröristin mezarında Kılıçdaoğlu’na oy istedi!
Teröristin mezarında Kılıçdaoğlu’na oy istedi!
Montajlı kumpasın altından CHP’liler çıktı!
Montajlı kumpasın altından CHP’liler çıktı!
Daha Fazla Video Göster