İtalyan enerji devi Eni’den Eastmed yorum: Akdeniz’de Türkiye’siz proje olmaz

Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi saf dışı bırakmayı hedefleyen "Eastmed" enerji projesini, uzun aradan sonra yeniden gündeme getiren Rum kesimi ve İsrail'e, yanıt İtalya'dan geldi. İtalyan enerji devi Eni'nin CEO'su Descalzi, "Türkiye olmadan Doğu Akdeniz'de Eastmed'in inşası imkansız" dedi. Türkiye'nin Libya ile 2019'da yaptığı deniz yetki anlaşmasının, bölgede dengeleri kalıcı olarak değiştirdiğini söyledi.

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