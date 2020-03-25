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25.03.2020

İtalyan doktor A Haber'de soruları yanıtladı! İtalya'da salgının önüne neden geçilemiyor?

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bugün 743 kişi artarak, 6 bin 820'ye yükseldi. Ülkede son 24 saatte 743 kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirirken, bu sayı bir günde kaydedilen en yüksek ikinci ölü sayısı oldu. İyileşenlere bir günde 894 kişi eklendi ve toplam 8 bin 326'ya ulaştı. Peki İtalya'da salgının önüne neden geçilemiyor? A Haber'e konuk olan İtalyan doktor Giovanni Guaraldi detayları aktardı...

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