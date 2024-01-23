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İtalyan basını: Meloni Erdoğan’dan yardım istedi! Gündem göç…

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.01.2024 09:38
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Liderlerin gündeminde kaçak göçle mücadele vardı. İtalyan basını, Meloni'nin Başkan Erdoğan'dan göç konusunda yardım istediğini yazdı.
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