İtalya'daki yat kazasıyla ilgili yeni gelişme! "Kasıtsız öldürme" iddiasıyla soruşturma

İtalya'da aralarında İngiliz milyarder Mike Lynch'in de olduğu yedi kişinin ölümüne yol açan yat kazası hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Lüks yatın alabora olmasıyla ilgili "kasıtsız öldürme" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

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