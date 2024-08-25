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İtalya'daki yat kazasıyla ilgili yeni gelişme!

İtalya'daki yat kazasıyla ilgili yeni gelişme! "Kasıtsız öldürme" iddiasıyla soruşturma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.08.2024 01:36
İtalya'da aralarında İngiliz milyarder Mike Lynch'in de olduğu yedi kişinin ölümüne yol açan yat kazası hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Lüks yatın alabora olmasıyla ilgili "kasıtsız öldürme" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
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İtalya’daki yat kazasıyla ilgili yeni gelişme!
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