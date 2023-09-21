21 Eylül 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İtalya'da scooter düzenlemesi! Elektrikli scooter sürücülerine kask ve sigorta zorunluluğu
Fransa'nın ardından İtalya'dan da elektrikli scooterlara yönelik düzenleme geldi. Elektrikli scooterlara plaka zorunluluğu kararı alındı ayrıca ve elektrikli scooter sürücülerine kask ve sigorta zorunluluğu getirildi. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı Roma'dan aktardı.