İtalya'da scooter düzenlemesi! Elektrikli scooter sürücülerine kask ve sigorta zorunluluğu

Fransa'nın ardından İtalya'dan da elektrikli scooterlara yönelik düzenleme geldi. Elektrikli scooterlara plaka zorunluluğu kararı alındı ayrıca ve elektrikli scooter sürücülerine kask ve sigorta zorunluluğu getirildi. Detayları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı Roma'dan aktardı.

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