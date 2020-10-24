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İtalya’da koronavirüs kabusu hortladı! Roma’daki hastaneler alarm veriyor

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Giriş: 24.10.2020 13:26
Güncelleme:24.10.2020 13:26
Salgından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinin başında İtalya geliyor. Vakaların yeniden yükselişe geçmesi ülke için hem sağlık krizi hem de ekonomik kriz demek. Peki hastanelerdeki son durum ne? Ekonomistler ne söylüyor? Roma'daki A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, İtalyanlara mikrofon uzattı.
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