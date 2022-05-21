21 Mayıs 2022, Cumartesi
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İtalya Eski Başbakanı Mario Monti, A Haber'de
İtalya Eski Başbakanı Mario Monti, A Haber'e konuştu. Rusya-Ukrayna savaşı ile, Avrupa’da yükselen enflasyonu değerlendiren Monti, A Haber muhabiri Dündar Keşaplı'nın sorularını yanıtladı.