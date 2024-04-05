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İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Edmondo Cirielli A Haber’e konuştu: NATO’da güçlü ve sağlam iki müttefikiz

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.04.2024 15:40
Türkiye ve İtalya Akdeniz'deki en güçlü ülkelerinin başında geliyor. İki ülke ilişkileri son dönemde her alanda artarken italyan siyasetçiler A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Edmondo Cirielli ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nicola Procaccini ikili ilişkilerden küresel konulara pek çok soruya cevap verdi. Detaylar A Haber muhabiri dündar Keşaplı'nın özel röportajında...
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