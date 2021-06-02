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İtalya basınında Türkiye analizi: Türkiye kendisini dışlayan denklemi bozdu

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Giriş: 02.06.2021 09:11
Güncelleme:02.06.2021 09:46
Türkiye'nin Libya ile 27 Kasım 2019'da imzaladığı deniz yetki alanları anlaşması uluslaarası basının radarından çıkmıyor. İtalyan basınında yer alan bir analizde Türkiye'nin söz konusu anlaşmalarla Doğu Akdeniz'de kendisini dışlayan denklemi etkisiz hale getirdiğine dikkat çekildi.
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