İtalya basınında Türkiye analizi: Türkiye kendisini dışlayan denklemi bozdu

Türkiye'nin Libya ile 27 Kasım 2019'da imzaladığı deniz yetki alanları anlaşması uluslaarası basının radarından çıkmıyor. İtalyan basınında yer alan bir analizde Türkiye'nin söz konusu anlaşmalarla Doğu Akdeniz'de kendisini dışlayan denklemi etkisiz hale getirdiğine dikkat çekildi.

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