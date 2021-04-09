İtalya Başbakanı Mario Draghi kimdir? A Haber canlı yayınında anlattı

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine Türkiye'nin tepkisi sert oldu. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, o ifadelerin geri alınması istendi. Bakan Çavuşoğlu "hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz" dedi. Draghi'ye tepkiler art arda geldi. Peki İtalyan Başbakanı Mario Draghi kimdir? Avrupa popülist siyaseti ile neyi hedefliyor? Avrupa Birliği'nde liderlik bir sorun mu? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali A Haber canlı yayınında anlattı.

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