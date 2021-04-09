09 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İtalya Başbakanı Mario Draghi kimdir? A Haber canlı yayınında anlattı

İtalya Başbakanı Mario Draghi kimdir? A Haber canlı yayınında anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.04.2021 12:40
Güncelleme:09.04.2021 12:54
İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine Türkiye'nin tepkisi sert oldu. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, o ifadelerin geri alınması istendi. Bakan Çavuşoğlu "hadsiz ifadelerini kuvvetle  kınıyor, kendisine iade ediyoruz" dedi.  Draghi'ye tepkiler art arda geldi. Peki İtalyan Başbakanı Mario Draghi kimdir? Avrupa popülist siyaseti ile neyi hedefliyor? Avrupa Birliği'nde liderlik bir sorun mu? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali A Haber canlı yayınında anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Atanmış Mario Draghi kimdir?
Atanmış Mario Draghi kimdir?
KT-1’lerin bulunduğu o üsse A Haber girmişti
KT-1’lerin bulunduğu o üsse A Haber girmişti
Draghi ne yapmak istiyor?
Draghi ne yapmak istiyor?
Askeri eğitim uçağı neden düştü?
Askeri eğitim uçağı neden düştü?
İtalya Başbakanı Draghi'ye sert tepki
İtalya Başbakanı Draghi'ye sert tepki
Son dakika: İzmir'de askeri uçak düştü!
Son dakika: İzmir'de askeri uçak düştü!
Yeni küresel denklem nasıl şekilleniyor?
Yeni küresel denklem nasıl şekilleniyor?
A Haber ekibinden HES kodu denemesi! HES kodu sahtekarlığı ölüm saçıyor
A Haber ekibinden HES kodu denemesi! HES kodu sahtekarlığı ölüm saçıyor
Ramazan'da yeni tedbirler!
Ramazan'da yeni tedbirler!
33 ilde FETÖ operasyonu
33 ilde FETÖ operasyonu
10 emekli amiralin gözaltı süresi uzatıldı
10 emekli amiralin gözaltı süresi uzatıldı
5 ilde suç örgütü operasyonu
5 ilde suç örgütü operasyonu
Daha Fazla Video Göster