İtalya Başbakanı Draghi: Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek gerekiyor

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini veto eden Türkiye'ye ilk destek Hırvatistan'dan geldi. İtalya Başbakanı Mario Draghi'den ise "Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek gerekiyor. Temmuz başında Ankara'da olacağım." açıklaması var. Ayrıntıları Roma'dan A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN