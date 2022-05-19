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İtalya Başbakanı Draghi: Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek gerekiyor

A Haber
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Giriş: 19.05.2022 15:02
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini veto eden Türkiye'ye ilk destek Hırvatistan'dan geldi. İtalya Başbakanı Mario Draghi'den ise "Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek gerekiyor. Temmuz başında Ankara'da olacağım." açıklaması var. Ayrıntıları Roma'dan A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
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