İsviçre’nin barış zirvesinde Rusya yok! Rusya lideri Putin: Savaş uzarsa Ukrayna’nın zararı büyük olur

İsviçre Ukrayna'nın talebiyle savaşı sona erdirmek için bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ancak bu zirveye Rusya'nın katılmayacak olması, şimdiden sürecin ölü doğmasına neden oldu. Rusya lideri Putin ise 1, 5 yıldır elde edilen başarılardan vazgeçmenin mümkün olmayacağını vurguladı.

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