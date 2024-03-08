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İsviçre’den Samsun’a uzanan hikaye! Çocukları için köye yerleşip tarıma başladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 16:10
Emine İçel bundan 16 yıl önce ailesiyle birlikte İsviçre'den Samsun'a yani eşinin memleketine yerleşti. 46 yaşındaki kadın çocuklarının alerjilerinin çıkmasıyla köye yerleşip organik tarıma başladı.
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Çocukları için köye yerleşip tarıma başladı
Çocukları için köye yerleşip tarıma başladı
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